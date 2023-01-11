التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا

تعثر الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري بتعادل سلبي أمام الاتحاد السكندري.

وفشل الزمالك في تحقيق الانتصار بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

وبذلك يتعادل الزمالك للمرة الخامسة هذا الموسم في مسابقة الدوري خلال 13 جولة فقط.

أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا ثلاثة تغييرات في تشكيل الزمالك الأساسي أمام الاتحاد السكندري.

ودفع فيريرا بالثلاثي مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري ونبيل عماد كما تواجد محمود شيكابالا على دكة البدلاء.

🔴 سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك لمواجهة الاتحاد #في_الدوري pic.twitter.com/ExfXgv0JcR — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2023

أما الاتحاد السكندري فتواصل غياب الثنائي مهدي سليمان ومحمود علاء بسبب الإصابة.

التعثر الثالث

واصل الزمالك نتائجه السلبية في مسابقة الدوري بتعثر ثالث وتعادل ثان على التوالي.

وفقد الزمالك في آخر ثلاث مواجهات سبع نقاط بعد خسارة من أسوان وتعادلين ضد كل من الداخلية والاتحاد.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر خمس مباريات في الدوري وكان ذلك أمام الإسماعيلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يواجه المصري مساء غدا الخميس.

تعادل أول

تعادل الاتحاد السكندري لأول مرة هذا الموسم في الدوري بعد ستة انتصارات وخسارة في ست مباريات مثلهم.

وكان الاتحاد قد افتتح الدوري بثلاث انتصارات متتالية ثم ثلاث هزائم وتكرر الأمر في الست مباريات التالية.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس وتعثر للمباراة الرابعة على التوالي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متكافئا من الطرفين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وباغت أحمد عادل دفاعات الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة ولكن تصدى لها محمد عواد بنجاح.

وسقط أوستن أموتو في الدقيقة العاشرة بسبب عرقلة وشارك اللاعب بعد دقيقتين من تلقي العلاج.

واعترض لاعبو الزمالك في الدقيقة 16 بعد سقوط أحمد زيزو بحثا عن ركلة جزاء وطالب إبراهيم نور الدين استمرار اللعب.

وهيمن لاعبو الزمالك على الكرة بسيطرة تامة مع تراجع لاعبي الاتحاد إلى الدفاع في النصف ساعة الأولى من المباراة.

وحاول إمام عاشور فك تكتل الاتحاد الدفاعي بتسديدة قوية في الدقيقة 34 ولكن نجح صبحي سليمان في التصدي للكرة بالنجاح.

وتعرض محمود عبد العزيز لإصابة قوية في الكتف بالدقيقة 38 واضطر زوران لاستبداله ومشاركة محمد فارس بدلا منه.

وقبل نهاية الشوط الأول باغت إمام عاشور دفاع الاتحاد بتسديدة قوية جديدة في الدقيقة 46 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة الزمالك بحثا عن هدف التقدم مع تراجع تام للاعبي الاتحاد.

وأرسل زيزو تمريرة عرضية رائعة في الدقيقة 51 أخطأ صبحي سليمان في تقديرها وسددها حسام عبد المجيد برأسية ولكن شتتها دفاع الاتحاد بنجاح.

ودفع فيريرا بالثنائي محمود شيكابالا وسيد عبد الله في الدقيقة 59 بدلا من محمد عبد الشافي ومصطفى شلبي.

وبعد ثلاث دقائق دفع زوران بكريستوفر مابولولو بدلا من أوستن أموتو.

وواصل زيزو محاولاته بحثا عن تسجيل الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 67 ولكن بجوار القائم.

وشارك الثنائي يوسف نبيه وسامسون بدلا من الجزيري والسيسي في الدقيقة 70.

وفي أخطر فرص المباراة سدد نبيل عماد تسديدة قوية في الدقيقة 86 ولكن تألق صبحي سليمان وحولها إلى ركنية.

ورد مابولولو على تسديدة نبيل عماد في هجمة مرتدة بالدقيقة 87 بتسديدة قوية ولكن نجح عواد في التصدي بنجاح.

وفشل الزمالك في التسجيل بالخمس دقائق المحتسبة وقت بدل من الضائع.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

أما المباراة المقبلة لفريق الزمالك في الدوري ستكون الدربي أمام الأهلي يوم 21 من شهر يناير الجاري.