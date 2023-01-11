تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وفودين أساسي ضد ساوثامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ساوثامبتون اليوم الأربعاء في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحل سيتي ضيفا على ساوثامبتون في ملعب سانت ماري لملاقاته في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويجلس على مقاعد البدلاء المهاجم إرلينج هالاند في ظل البدء بجوليان ألفاريز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: سيرجيو جوميز- أيمريك لابورتي- كايل ووكر- جواو كانسيلو

في الوسط: كالفين فيليبس- إلكاي جوندوجان- فيل فودين

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز—كيفن بالمر