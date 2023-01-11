تقرير تركي: عرض مفاجئ من الأهلي للإسباني بورخا ساينز

زعمت تقارير صحفية تركية أن النادي الأهلي تقدم بعرض لنادي جيرسون سبور التركي من أجل التعاقد مع بورخا ساينز الجناح الإسباني للفريق.

وذكر موقع ajansspor التركي أن الأهلي تقدم بعرض مفاجئ لضم بورخا ساينز من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبلغ بورخا من العمر 21 عاما وسبق له ولعب لأندية ديبورتيفو ألافيش وريال سراقسطة.

ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

قبل أن ينتقل لصفوف ناديه التركي في الصيف الماضي مقابل أكثر من 2 مليون يورو.

ومع فريقه هذا الموسم لعب بروخا ساينز 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل جيرسون سبور المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بعد مرور 17 جولة من المسابقة.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تعاقد الأهلي مع كل من محمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح ومروان عطية.