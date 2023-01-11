مونديال اليد - تاريخ البطولة وطريق التأهل حتى النهائي.. وفرصة تاريخية لـ الدنمارك

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبا مقسمين على ثماني مجموعات.

وتقام البطولة في الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري.

يدخل منتخب الدنمارك النسخة الحالية من البطولة بحثا عن اللقب الثالث على التوالي.

ويكشف لكم FilGoal.com نظام البطولة وطريق التأهل وفرصة الدنمارك التاريخية

تاريخ البطولة

شهدت بطولة العالم عدة تغيرات طوال التاريخ حتى وصلت للشكل الحالي المكون بمشاركة 32 منتخبا.

وأقيمت النسخة الأولى من مجموعة واحدة قبل أن تتوقف المنافسة بسبب الحرب العالمية الأولى بعد ذلك أقيمت نسخة 1954 من مجموعتين وتأهل أول منتخب من كل مجموعة إلى النهائي.

وازداد عدد المشاركين إلى 16 منتخبا في النسخة الثالثة التي أقيمت عام 1958 وتم تقسيم الفرق على أربع مجموعات.

وارتفع عدد المشاركين في بطولة العالم لأول مرة إلى 24 منتخبا في النسخة الرابعة عشر والتي أقيمت عام 1995 في أيسلندا.

واستمرت البطولة بنظام 24 منتخبا حتى النسخة الماضية بعد أن قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

واتخذ الاتحاد الدولي قراره من أجل زيادة التنافس وفرص الفرق في التأهل.

واستضافت مصر نسخة 2021 التاريخية والتي شهدت لأول مرة ارتفاع عدد المشاركين إلى 32.

طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

فرصة تاريخية لـ الدنمارك

توج منتخب الدنمارك بآخر نسختين من بطولة العالم وهما أول لقبين في تاريخ البلاد.

ويدخل منتخب الدنمارك نسخة 2023 من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يسبق لأي منتخب من قبل التتويج بلقب بطولة العالم لثلاث نسخ على التوالي.

ويأتي منتخب فرنسا على قمة ترتيب الدول الحاصدة للقب برصيد ست مرات ويأتي خلفه كل من السويد ورومانيا بخمسة ألقاب لكل منهما.

ولم تخرج بطولة العالم عن دول أوروبا منذ انطلاق البطولة حتى الآن.

معلومات عامة

تقام البطولة في دولتين للمرة الثانية تاريخيا بعد نسخة 2019 والتي أقيمت في دولتي الدنمارك وألمانيا.

منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يصل إلى المربع الذهبي وذلك عندما حصد المركز الرابع في نسخة 2001 في فرنسا.

منتخب قطر صاحب أفضل نتيجة لمنتخب غير أوروبي وذلك بعد حصد وصافة نسخة 2015.