حرس الحدود يتعاقد مع المهاجم النيجيري فلانتين أودو

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

فلانتين أودو مهاجم حرس الحدود

أعلن نادي حرس الحدود التعاقد رسميا مع فلانتين أودو مهاجم فريق أبيا واريورز النيجيري.

وجاء تعاقد الحدود مع المهاجم لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويعد فلانتين أودو مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين.

أخبار متعلقة:
أمر شخصي.. باسم مرسي يوضح تفاصيل أزمته بعد مباراة حرس الحدود الدرجة الثانية – خسارة دكرنس والأولمبي يعود للانتصارات مجددا مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا خطابا بضرورة خضوع فتوح وجمعة لكشف المنشطات

أودو البالغ من العمر 23 عاما لعب خلال عام 2022 الماضي مع فريقه 25 مباراة في الدوري النيجيري.

سجل خلالها 15 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان رابع هدافي الدوري النيجيري بفارق 4 أهداف عن المتصدر.

ويحتل حرس الحدود المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

وفاز حرس الحدود في المباراة الماضية على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

حرس الحدود الدوري المصري فلانتين أودو
نرشح لكم
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا
أخر الأخبار
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي دقيقة | الكرة المصرية
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان 11 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر 18 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور 23 دقيقة | الكرة المصرية
التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا 33 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح