حرس الحدود يتعاقد مع المهاجم النيجيري فلانتين أودو
الأربعاء، 11 يناير 2023 - 20:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي حرس الحدود التعاقد رسميا مع فلانتين أودو مهاجم فريق أبيا واريورز النيجيري.
وجاء تعاقد الحدود مع المهاجم لمدة موسمين ونصف الموسم.
ويعد فلانتين أودو مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين.
أودو البالغ من العمر 23 عاما لعب خلال عام 2022 الماضي مع فريقه 25 مباراة في الدوري النيجيري.
سجل خلالها 15 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وكان رابع هدافي الدوري النيجيري بفارق 4 أهداف عن المتصدر.
ويحتل حرس الحدود المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.
وفاز حرس الحدود في المباراة الماضية على الإسماعيلي بهدفين دون رد.
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