أزمة ملابس قبل مواجهة الاتحاد والزمالك بسبب زي عواد

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 19:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد علي

شهدت مواجهة الاتحاد السكندري أمام الزمالك أزمة ملابس قبل انطلاق المباراة بسبب زي محمد عواد حارس مرمى الأبيض.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وكشف مراسل FilGoal.com عن حدوث أزمة بسبب زي محمد عواد قبل انطلاق المباراة.

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ورفض إبراهيم نور الدين حكم اللقاء في البداية زي محمد عواد باللون الأسود لأنه نفس زي صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وطلب نور الدين حكم اللقاء من عواد تغيير الزي الخاص به ولكن الزي البديل لعواد كان باللون الأخضر وهو نفس لون قميص لاعبي الاتحاد.

وبسبب عدم وجود زي ثالث لمحمد عواد سمح إبراهيم نور الدين لحارس مرمى الزمالك بارتداء الزي الأسود.

وانطلقت المباراة في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة عقب مرور 12 جولة وسجل 22 هدفا واستقبل 7.

أما الاتحاد السكندري فيحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة وسجل 12 هدفا واستقبل 14.

وتعثر الزمالك في آخر مباراتين خاضهم في الدوري بخسارة وتعادل.

أما الاتحاد السكندري فتعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق.

الدوري المصري الزمالك الاتحاد محمد عواد
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