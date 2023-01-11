تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس جونيور وردريجو أساسيان ضد فالنسيا في السوبر الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة فالنسيا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- إيدير ميلياتو- لوكاس فاسكيز

في الوسط: إدواردو كامافينا- توني كروس- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- رودريجو