انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (1) بيراميدز.. نقطة لكل فريق

يلعب بيراميدز ضد فيوتشر اليوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب السلام.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر.

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نهاية المباراة

ق5+90 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للاعتراض

ق82 فرصية خطيرة تضيع من مصطفى فتحي الذي سدد في الشباك الخارجية

ق80 إبراهيم عادل يسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز بعد خطأ من جنش

ق68 مصطفى فتحي يقود هجمة خطيرة لنادي بيراميدز يبعدها محمود عبد الرحيم حنش

ق65 خروج محمد رضا بوبو ونزول غنام محمد في وسط ملعب فيوتشر

ق51 لاعبو بيراميدز يطالبون بالحصول على ركلة جزاء

ق47 مصطفى فتحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني وجنش يبعد فرصة خطيرة

ق46 محاولات مستمرة من نادي بيراميدز لتسجيل التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 فخر الدين بن يوسف يهدر فرصة التعادل بعد رأسية خطيرة

ق43 عرضية خطيرة من محمد حمدي يبعدها دفاع فيوتشر بصعوبة

ق41 سعد سمير يتعرض للإصابة ويغادر ملعب المباراة ويحل هشام حافظ بدلا منه

ق32 تسديدة قوية من مصطفى فتحي ينقذها جنش

ق27 عرضية خطيرة لنادي بيراميدز يتصدى لها محمود جنش حارس فيوتشر

ق21 محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لنادي فيوتشر من ركلة جزاء

ق17 ركلة جزاء جديدة لنادي فيوتشر بعد عرقلة مروان محسن

ق11 مروان محسن يهدر ركلة جزاء يتصدى لها أحمد الشناوي

ق9 ركلة جزاء لنادي فيوتشر بعد تدخل علي جبر ضد عبد الكبير الوادي

ق3 حذر متبادل بين الفريقين ببداية المباراة

انطلاق المباراة