أمر شخصي.. باسم مرسي يوضح تفاصيل أزمته بعد مباراة حرس الحدود

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

باسم مرسي - سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

أوضح باسم مرسي مهاجم النادي الإسماعيلي تفاصيل أزمته مع الحضور خلال مباراة فريقه ضد حرس الحدود.

وتورط باسم مرسي في اشتباك لفظي مع الحضور في مقصورة استاد الكلة الحربية في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد.

وقال مرسي عبر حساب ناديه على فيسبوك" الأزمة اللي حدثت بعد المباراة الماضية ضد حرس الحدود كانت مشكلة شخصية مع أحد الموجودين بالمدرجات وتحديدا في المقصورة الرئيسية".

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وأضاف: "أكن كل الاحترم لجمهور الإسماعيلي والجميع علم بحقيقة الأمر وأنه أمر شخصي ولا علاقة له بجمهور الإسماعيلي".

واختتم " انضميت إلى الإسماعيلي من أجل جمهوره وأعد الجميع أن الأمور ستكون أفضل ونحقق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة".

ويمتلك الإسماعيلي 7 نقاط في المركز 18 -الأخير- من فوز واحد و4 تعادلات و7 هزائم.

وأعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن تقدمه رفقة مجلس إدارته بالكامل باستقالته من مناصبهم بعد الهزيمة أمام حرس الحدود.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الجمعة في مواجهة مصيرية.

باسم مرسي الإسماعيلي
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