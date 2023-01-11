تشكيل الدوري – خماسي في وسط بيراميدز.. ومروان محسن مهاجم وحيد لفيوتشر

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بيراميدز وغزل المحلة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة فيوتشر اليوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب السلام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - فخري لاكاي - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى

وجاء تشكيل فيوتشر الذي أعلنه مدربه علي ماهر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: جوزيف نجويم- محمود رزق- سعد سمير- باسم علي

في الوسط الدفاعي: كريم وليد- مهند لاشين

في الوسط الهجومي: عبد الكبير الوادي- محمد رضا- أيمن الصفاقسي

في الهجوم: مروان محسن

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بـ23 نقطة.

فيما يأتي فيوتشر ثانيا بـ26 نقطة.

بيراميدز فيوتشر الدوري المصري
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