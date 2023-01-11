تشكيل الدوري – خماسي في وسط بيراميدز.. ومروان محسن مهاجم وحيد لفيوتشر
الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة فيوتشر اليوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب السلام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي
خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - فخري لاكاي - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى
وجاء تشكيل فيوتشر الذي أعلنه مدربه علي ماهر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
في الدفاع: جوزيف نجويم- محمود رزق- سعد سمير- باسم علي
في الوسط الدفاعي: كريم وليد- مهند لاشين
في الوسط الهجومي: عبد الكبير الوادي- محمد رضا- أيمن الصفاقسي
في الهجوم: مروان محسن
ويحتل بيراميدز المركز الرابع بـ23 نقطة.
فيما يأتي فيوتشر ثانيا بـ26 نقطة.