تشكيل الدوري – خماسي في وسط بيراميدز.. ومروان محسن مهاجم وحيد لفيوتشر

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة فيوتشر اليوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب السلام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - فخري لاكاي - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى

وجاء تشكيل فيوتشر الذي أعلنه مدربه علي ماهر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: جوزيف نجويم- محمود رزق- سعد سمير- باسم علي

في الوسط الدفاعي: كريم وليد- مهند لاشين

في الوسط الهجومي: عبد الكبير الوادي- محمد رضا- أيمن الصفاقسي

في الهجوم: مروان محسن

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بـ23 نقطة.

فيما يأتي فيوتشر ثانيا بـ26 نقطة.