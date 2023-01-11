تشكيل الزمالك - ثلاثة تغييرات من فيريرا أمام الاتحاد.. وشيكابالا على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

الزمالك والداخلية

أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي أمام الاتحاد.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويبدأ الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الاتحاد – أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا خطابا بضرورة خضوع فتوح وجمعة لكشف المنشطات مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوتهم المقبلة تجاه كهربا ريعو: أحد اللاعبين طلب 50 ألف جنيه مقابل الانضمام للزمالك

ويتواجد محمود شيكابالا على مقاعد البدلاء بعد عودته من إلى القائمة من جديد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد

خط الوسط: مصطفى شلبي - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - محمد عبد الشافي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف نبيه - محمد طارق - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة عقب مرور 12 جولة وسجل 22 هدفا واستقبل 7.

أما الاتحاد السكندري فيحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة وسجل 12 هدفا واستقبل 14.

وتعثر الزمالك في آخر مباراتين خاضهم في الدوري بخسارة وتعادل.

أما الاتحاد السكندري فتعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق.

الدوري المصري الزمالك فيريرا سامسون
نرشح لكم
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا تقرير تركي: عرض مفاجئ من الأهلي للإسباني بورخا ساينز حرس الحدود يتعاقد مع المهاجم النيجيري فلانتين أودو
أخر الأخبار
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان 11 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر 18 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور 22 دقيقة | الكرة المصرية
التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وفودين أساسي ضد ساوثامبتون 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فالنسيا.. فينيسيوس يهدر فرصة خطيرة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح