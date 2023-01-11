تشكيل الزمالك - ثلاثة تغييرات من فيريرا أمام الاتحاد.. وشيكابالا على مقاعد البدلاء

أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي أمام الاتحاد.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويبدأ الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي.

ويتواجد محمود شيكابالا على مقاعد البدلاء بعد عودته من إلى القائمة من جديد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد

خط الوسط: مصطفى شلبي - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - محمد عبد الشافي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف نبيه - محمد طارق - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة عقب مرور 12 جولة وسجل 22 هدفا واستقبل 7.

أما الاتحاد السكندري فيحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة وسجل 12 هدفا واستقبل 14.

وتعثر الزمالك في آخر مباراتين خاضهم في الدوري بخسارة وتعادل.

أما الاتحاد السكندري فتعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق.