الدرجة الثانية – خسارة دكرنس والأولمبي يعود للانتصارات مجددا

أقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 14 من مجموعة بحري من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وخسر المتصدر دكرنس من المنصورة بهدف دون رد سجله أحمد شاهين.

وانتصر بلدية المحلة على الهلال بهدفين مقابل لا شيء سجلهما فيبو ووحيد محسن.

وحقق الأولمبي أول فوز له منذ الجولة الثانية بالانتصار على بروكسي بثلاثة أهداف لهدفين.

وفاز طنطا على الحمام بهدفين دون رد سجلهما محمد حسام وعبد الرحمن الدح.

وانتصر نبروه على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شيء.

فيما تعادل كفر الشيخ إيجابيا بهدف لمثله مع أبو قير.

وتعادل المجد مع المصري بالسلوم بهدفين لكل منهما.

بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سبورتنج وبايونيرز.

وأصبح الترتيب كالتالي:

1 – دكرنس 26 نقطة

2 – طنطا 25 نقطة

3 – المنصورة 25 نقطة

4 – كفر الشيخ 23 نقطة

5 – بلدية المحلة 22 نقطة (من 13 مباراة)

6 – جمهورية شبين 20 نقطة (من 13 مباراة)

7 – أبو قير للأسمدة 20 نقطة

8 – بروكسي 19 نقطة

9 – الأولمبي 16 نقطة

10 – سبورتنج 16 نقطة

11 – نبروه 16 نقطة (من 13 مباراة)

12 – المجد السكندري 14 نقطة (من 13 مباراة)

13 – الحمام 13 نقطة (من 13 مباراة)

14 – الهلال بالضبعة 13 نقطة (من 13 مباراة)

15 – المصري بالسلوم 8 نقاط

16 – بايونيرز 6 نقاط