تشكيل الاتحاد – أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:02

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - أوستن أموتو

يقود أوستن أموتو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك خلال مباراة الفريقين بالدوري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

أخبار متعلقة:
سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102

المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: محمود عبد العزيز – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا
أخر الأخبار
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان 11 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة فيوتشر 18 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد 19 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور 22 دقيقة | الكرة المصرية
التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وفودين أساسي ضد ساوثامبتون 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فالنسيا.. فينيسيوس يهدر فرصة خطيرة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح