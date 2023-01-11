تشكيل الاتحاد – أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود أوستن أموتو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك خلال مباراة الفريقين بالدوري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: محمود عبد العزيز – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.