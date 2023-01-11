مصدر من الزمالك لـ في الجول: تلقينا خطابا بضرورة خضوع فتوح وجمعة لكشف المنشطات

تلقى نادي الزمالك خطابا من اتحاد الكرة يفيد بضرورة خضوع ثنائي الفريق عبد الله جمعة وأحمد فتوح لتحاليل كشف المنشطات.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "بالفعل أرسل لنا اتحاد الكرة خطاب منظمة مكافحة المنشطات بضرورة خضوع عبد الله جمعة وأحمد فتوح لتحليل كشف المنشطات خلال 72 ساعة".

وأضاف "سنتعاون معهم بشكل طبيعي وسيخضع الثنائي للكشف".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنتهاء أزمة الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة وعودته للتدريبات.

ويغيب فتوح وعبد الله جمعة عن مباراة الزمالك التي تنطلق بعد قليل أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وذلك بسبب عدم التدرب مع الفريق بشكل كاف منذ لقاء الداخلية.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد تواصلت مع نظيرتها المصرية بالفعل، وطلبت منها سحب عينتين من فتوح وجمعة.

وتعمل المنظمة المصرية على سحب العينتين من ثنائي الزمالك، من أجل إرسالها إلى المعامل في مدينة برشلونة الإسبانية لفحصها.

وتوجه أفراد من المنظمة المصرية بالفعل إلى نادي الزمالك السبت الماضي لسحب عينتين من الثنائي، لكن غيابهما عن تدريب فريقهما حال دون ذلك.

ولن يكون اللاعبان عُرضة للإيقاف إلى في حالتين:

الأولى: رفض الخضوع لكشف منشطات بشكل مباشر بعد التوصل إليهما بواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أي أنهما يجب أن يُعرضا على أفراد المنظمة أولًا ويبديان رفضًا للخضوع للتحاليل.

الثانية: ظهور العينة إيجابية بعد فحصها معمليًا وثبوت تعاطيهما موادًا محظورة.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع مرتضى منصور الجمعة بـ عبد الله جمعة في جلسة خاصة.