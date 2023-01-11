خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا

سيتواجد الثلاثي الجديد على صفوف الأهلي في قائمة الفريق المقبلة للقاء المصري.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الأربعاء فإن المدرب السويسري قرر ضم مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" لقائمة الفريق استعدادا للقاء الفريق البورسعيدي.

فيما يغيب عن قائمة الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وشارك مروان عطية في الموسم الجاري رفقة الاتحاد السكندري في 11 مباراة بالدوري سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

أما خالد عبد الفتاح فخاض 10 مباريات رفقة سموحة ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

فيما لم يشارك كهربا مع الأهلي خلال الموسم الجاري في ظل إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ظل تغريمه لصالح الزمالك بعد فسخ التعاقد بينهما.

ويواجه الأهلي منافسه المصري غدا الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

أما المصري فيحتل المركز الثامن بـ17 نقطة.