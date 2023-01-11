محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي

حصل محمد هلال لاعب وسط البنك الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية.

وتعادل البنك الأهلي مع الداخلية بـ3 أهداف لكل فريق في الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل محمد هلال هدفين ليحصل على جائزة رجل المباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وإليكم أرقام محمد هلال في المباراة:

لعب محمد هلال 90 دقيقة في المباراة وسجل هدفين.

وسدد هلال 4 مرات على المرمى، وكان له 43 تمريرة من بينهم 26 بشكل صحيح بنسبة 60%.

ولمس هلال الكرة 65 مرة، واستعاد الكرة 6 مرات.

وفاز محمد هلال بالتدخلات الأرضية مرتين، ومرتين بالالتحامات الهوائية.