محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

محمد هلال - البنك الأهلي

حصل محمد هلال لاعب وسط البنك الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية.

وتعادل البنك الأهلي مع الداخلية بـ3 أهداف لكل فريق في الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل محمد هلال هدفين ليحصل على جائزة رجل المباراة.

أخبار متعلقة:
سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

Image

وإليكم أرقام محمد هلال في المباراة:

لعب محمد هلال 90 دقيقة في المباراة وسجل هدفين.

وسدد هلال 4 مرات على المرمى، وكان له 43 تمريرة من بينهم 26 بشكل صحيح بنسبة 60%.

ولمس هلال الكرة 65 مرة، واستعاد الكرة 6 مرات.

وفاز محمد هلال بالتدخلات الأرضية مرتين، ومرتين بالالتحامات الهوائية.

محمد هلال الدوري المصري البنك الأهلي الداخلية
نرشح لكم
خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات مروان عطية ينتظم في مران الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوتهم المقبلة تجاه كهربا انتهت الدوري - سموحة (2)-(1) الجيش.. الداخلية (3)-(3) البنك الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا 2 دقيقة | الكرة المصرية
محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري 22 دقيقة | الكرة المصرية
سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 48 دقيقة | الكرة المصرية
بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات 52 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: لست سعيدا بشيء وحيد أمام تشارلتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح