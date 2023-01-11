مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري

كشف مروان عطية المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي عن تحقيق حلم حياته بالانضمام إلى الأحمر.

وأشار مروان إلى أنه تلقى العديد من العروض من أندية محلية وخارجية ولكن كان قراره الأول هو اللعب لصالح الأهلي الذي يعشقه منذ الصغر.

ويعتبر مروان عطية اللعب لصالح الأهلي شرفا لأي لاعب، وتمنى أن يرتدي قميص الفريق منذ الصغر.

وقال مروان عطية في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أنا جاهز للتحدي وأعلم جيدا أن ارتداء قميص الأحمر مسؤولية كبيرة، وهناك الكثير من الضغوط داخل وخارج الملعب".

وتابع "لعبت لفترة طويلة في نادي الاتحاد السكندري صاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة وبالتأكيد الأمور هنا في الأهلي مختلفة والطموحات أكبر".

وأضاف "أجيد اللعب في مركزي 6 و8 كما أنني لعبت عددا كبيرا من المباريات في مركز الظهير الأيمن وبالتأكيد جاهز لتوظيفي في أي مكان يراه الجهاز الفني".

وشدد مروان "أنا متحمس للغاية وأتمنى أن أكون إضافة حقيقية للفريق".

وبالحديث عن مونديال الأندية أوضح "الحمد لله حققت حلم حياتي باللعب للأهلي وبعدها سيتحقق حلم آخر وهو اللعب في كأس العالم للأندية، وكنت أتابع مباريات الأهلي في اليابان".

وتابع "ارتبطت في عقلي بذكريات جميلة مع أهداف الفريق بالبطولة وأتمنى أن نحقق أفضل إنجاز ونكتب تاريخا كبيرا في البطولة العالمية".

وأوضح "المنافسة قوية في بطولة الدوري والفريق يمتلك حظوظا كبيرة في استعادة اللقب والأمر كذلك بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا".

وشدد "الأهلي قادر بدعم جماهيره وما يملكه من عناصر مميزة على المنافسة من أجل الفوز بكل بطولات الموسم الجاري".

وكشف مروان "أكثر هدف عالق في ذهني هو هدف محمد أبو تريكة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006 ومن بعده هدف محمد أفشة في نهائي أبطال 2020".

وواصل "كنت أتمنى اللعب بجوار الثنائي محمد شوقي وأبو تريكة من بين لاعبي خط الوسط السابقين".

وعن طموحاته قال لاعب وسط الأهلي: "طموحاتي بلا حدود مع الفريق، وأتطلع للتتويج بكل البطولات".

واختتم مروان عطية تصريحاته برسالة إلى جماهير الأهلي "أتمنى أن تستمر جماهير الأهلي كعادتها في دعم الفريق، وعن نفسي أتعهد بأن أقاتل في الملعب وأقدم كل ما في وسعي وحتى أصبح عند حسن ظنهم وعلى قدر مسؤولية ارتداء قميص النادي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدا الخميس على ملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ووقع مروان عطية على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

وفي مقابل مروان عطية حصل نادي الاتحاد السكندري على ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مع وجود بند يسمع بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي الأخضر الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أكد أن قيمة الصفقة التي وصلت لما يقرب من 25 مليون جنيه يحصل عليهم النادي الأخضر.

ويعد مروان عطية ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي السابق.

وخالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة الذي انضم للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.