سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

حسام حسن يحتفل بهدف سموحة في الزمالك

حصد حسام حسن جائزة رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري المصري.

وقاد حسام حسن سموحة الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن هدفا سموحة في المباراة بعد مشاركته لأول مرة بشكل أساسي منذ عودته للفريق عائدا من الأهلي.

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الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 11 بفارق الأهداغ عن طلائع الجيش الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 12.

ماذا قدم حسام حسن ضد طلائع الجيش؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة

أهداف: 2

تسديدات على المرمى: 2

لمس الكرة: 32

دقة التمريرات: %71.

سموحة حسام حسن
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