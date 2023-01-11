سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش
الأربعاء، 11 يناير 2023 - 17:16
كتب : FilGoal
حصد حسام حسن جائزة رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري المصري.
وقاد حسام حسن سموحة الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل حسام حسن هدفا سموحة في المباراة بعد مشاركته لأول مرة بشكل أساسي منذ عودته للفريق عائدا من الأهلي.
الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 11 بفارق الأهداغ عن طلائع الجيش الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 12.
ماذا قدم حسام حسن ضد طلائع الجيش؟
عدد الدقائق: 90 دقيقة
أهداف: 2
تسديدات على المرمى: 2
لمس الكرة: 32
دقة التمريرات: %71.
نرشح لكم
خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات مروان عطية ينتظم في مران الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوتهم المقبلة تجاه كهربا انتهت الدوري - سموحة (2)-(1) الجيش.. الداخلية (3)-(3) البنك الأهلي