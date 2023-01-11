مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

الداخلية - البنك الأهلي

شهدت مواجهة البنك الأهلي والداخلية أحداثا مثيرة قبل أن تنتهي بالتعادل 3-3 بهدف في الدقيقة 102.

ولعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

الأهداف التي شهدها اللقاء بدأت بخطأ فادح من مدافع الداخلية وحارس المرمى ليهدي الكرة نحو محمد هلال الذي سجل في الشباك في الدقيقة 34.

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بعدها بـ6 دقائق استغل سمير فكري مهاجم الداخلية خروج محمد أبو جبل من مرماه ووضع الكرة من فوقه.

وتقدم للداخلية في الدقيقة 50 عن طريق بركات حجاج برأسية حاول عاصم صلاح إنقاذها ولكنه كان داخل المرمى.

وتعادل البنك الأهلي عن طريق موسى ديوارا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 66.

بعد 3 دقائق تقدم الداخلية من جديد عن طريق مصطفى فوزي بعد خطأ دفاعي جديد من لاعبي البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 92 احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي لكنها لم تنفذ إلا في الدقيقة 100 بسبب إصابة قوية لعاصم صلاح لاعب البنك الأهلي بعد اصطدامه برأس مدافع الداخلية.

وسدد محمد هلال الكرة في يد رضا السيد، قبل أن توضح غرفة حكم الفيديو المساعد لحكم الساحة بأن الحارس تحرك من على خط المرمى قبل تسديد الكرة.

وأعاد هلال تنفيذ الكرة ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 102.

هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يهدر فيها الداخلية الفوز في الوقت بدل الضائع، بعد لقاء الزمالك بالجولة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

البنك الأهلي الداخلية
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