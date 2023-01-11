بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات

حقق سموحة الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

فوز سموحة كان هو الأول في الدوري المصري بعد 8 مباريات بدون تحقيق أي انتصار.

وكان سموحة قد حقق الفوز للمرة الأخيرة في الدوري في الجولة الخامسة على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وسجل حسام حسن هدفا سموحة في المباراة بعد مشاركته لأول مرة بشكل أساسي منذ عودته للفريق عائدا من الأهلي.

وكان أحمد أيمن منصور هو صاحب هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 11 بفارق الأهداغ عن طلائع الجيش الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 12.

التشكيل

قاد حسام حسن تشكيل سموحة لأول مرة في خط الهجوم بجانب دوكو دودو ومحمد سعيد "مكرونة"، بينما شارك فريد شوقي مع طلائع الجيش للمرة الاولى بعد انتقاله بيوم واحد للفريق.

🔴 حسام حسن أساسي مع سموحة.. وفريد شوقي يظهر مع طلائع الجيش#في_الدوري pic.twitter.com/lCCIMtLoaW — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2023

تقدم حسام حسن لسموحة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 23 برأسية رائعة مستغلا ركنية نفذها شريف رضا.

وتعادل خالد سطوحي برأسية أيضا في الدقيقة الـ 50 من مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل في الشباك.

وأضاف حسام حسم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة رائعة من محمد نادي داخل منطقة الجزاء ليسدد في الزاوية الضيقة للحارس عمر رضوان.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022 يوم 16 يناير المقبل، بينما سيلعب طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة.