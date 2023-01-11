بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

سموحة × طلائع الجيش

حقق سموحة الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

فوز سموحة كان هو الأول في الدوري المصري بعد 8 مباريات بدون تحقيق أي انتصار.

وكان سموحة قد حقق الفوز للمرة الأخيرة في الدوري في الجولة الخامسة على الإسماعيلي بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس تين هاج: لست سعيدا بشيء وحيد أمام تشارلتون مروان عطية ينتظم في مران الأهلي بسبب تصريحاته ضد زيدان.. إعفاء رئيس الاتحاد الفرنسي من منصبه

وسجل حسام حسن هدفا سموحة في المباراة بعد مشاركته لأول مرة بشكل أساسي منذ عودته للفريق عائدا من الأهلي.

وكان أحمد أيمن منصور هو صاحب هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 11 بفارق الأهداغ عن طلائع الجيش الذي توقف عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الـ 12.

التشكيل

قاد حسام حسن تشكيل سموحة لأول مرة في خط الهجوم بجانب دوكو دودو ومحمد سعيد "مكرونة"، بينما شارك فريد شوقي مع طلائع الجيش للمرة الاولى بعد انتقاله بيوم واحد للفريق.

تقدم حسام حسن لسموحة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 23 برأسية رائعة مستغلا ركنية نفذها شريف رضا.

وتعادل خالد سطوحي برأسية أيضا في الدقيقة الـ 50 من مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل في الشباك.

وأضاف حسام حسم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة رائعة من محمد نادي داخل منطقة الجزاء ليسدد في الزاوية الضيقة للحارس عمر رضوان.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022 يوم 16 يناير المقبل، بينما سيلعب طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة.

سموحة طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 مروان عطية ينتظم في مران الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوتهم المقبلة تجاه كهربا انتهت الدوري - سموحة (2)-(1) الجيش.. الداخلية (3)-(3) البنك الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – كولر يضم الثلاثي الجديد لقائمة الأهلي أمام المصري.. وغياب كهربا 3 دقيقة | الكرة المصرية
محمد هلال رجل مباراة الداخلية والبنك الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة.. والفريق قادر على استعادة الدوري 23 دقيقة | الكرة المصرية
سجل هدفين.. حسام حسن رجل مباراة سموحة وطلائع الجيش 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 48 دقيقة | الكرة المصرية
بثنائية حسام حسن.. سموحة ينتصر للمرة الأولى بعد غياب 8 مباريات 52 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: لست سعيدا بشيء وحيد أمام تشارلتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح