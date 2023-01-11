بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

عاد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس إلى تدريبات فريقه بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2022.

وغاب بوجبا عن المونديال بسبب خضوعه لجراحة في ركبته مطلع سبتمبر الماضي.

وشارك اللاعب في تدريب الفريق يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكتوبر، حسبما نشر موقع ناديه.

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وتدرب بوجبا مع زملائه بالكرة.

اللاعب الفرنسي خضع لجراحة في الغضروف في أوائل سبتمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.

المباراة الأخيرة لبوجبا كانت يوم 19 أبريل الماضي بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ويرغب يوفنتوس في تجهيز بوجبا للمشاركة ضد نانت في مسابقة الدوري الأوروبي يومي 16 و23 فبراير المقبل.

وشارك بوجبا سابقا في 178 مباراة مع يوفنتوس خلال الفترة من 2012 إلى 2016، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40 آخرين.

مع فوزه بتسعة ألقاب محلية رفقة البيانكونيري.

بول بوجبا يوفنتوس
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