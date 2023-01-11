مروان عطية ينتظم في مران الأهلي

انتظم مروان عطية المنضم حديثا لصفوف الأهلي في مران الفريق الصباحي لليوم الأربعاء.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وشهد المران انتظام مروان عطية والذي انضم حديثا للأهلي قادما من الاتحاد السكندري لمدة 4 سنوات ونصف.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وعدق مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض النقاط للاستعداد لمواجهة الأهلي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة صغيرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري غدا الخميس على ملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.