ستيفن جيرارد مرشح لتدريب منتخب بولندا

دخل الإنجليزي ستيفن جيرارد دائرة المرشحين لتدريب منتخب بولندا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب المنتخب بعد أسابيع من توديع كأس العالم 2022 من دور الـ16.

وأفاد موقع meczyki البولندي أن الاتحاد البولندي لكرة القدم تواصل مع جيرارد قبل عدة أيام من أجل تولي المهمة.

وأضاف التقرير أن المدرب البالغ من العمر 42 عاما يفكر في قبول العرض.

ورحل ستيفن جيرارد عن تدريب أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق معه، وجاء بدلا منه الإسباني أوناي إيمري.

وودع منتخب بولندا كأس العالم 2022 من دور الـ16 على يد نظيره الفرنسي.

وأفاد الاتحاد البولندي في بيان قبل أيام: "سيتوقف تشيسلاف ميشنيفيتش عن استكمال رحلته مع المنتخب البولندي".

وأضاف البيان "مهام ميشنيفيتش ستنهي بشكل رسمي يوم 31 ديسمبر".

ميشنيفيتش هو مدرب منتخب بولندا منذ نهاية الدور الأول من تصفيات كأس العالم وتولى خلفا لباولو سوزا.

تاريخ ميشنيفيتش التدريبي لم يخرج عن بولندا إذ قصى مسيرته فقط مع بعض الأندية المحلية وأشهرها ليخ بوزنان وليجيا وارسو.

خلال مسيرته نجح ميشتيفيتش من التتويج بكأس بولندا مرة واحدة وكأس السوبر مرتين بالإضافة إلى لقبي دوري كان آخرهما مع ليجيا وارسو في موسم 2020/2021 وهو ما رشحه لتدريب منتخب بلاده.

منتخب بولندا تأهل لدور الـ16 بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين.

وخسر رفاق روبرت ليفاندوفسكي من فرنسا التي واجهت إنجلترا في ربع النهائي وانتصرت عليها.

واستكمل الديوك المشوار بالفوز على المغرب في نصف النهائي.

لكن ركلات الترجيح أهدت اللقب للأرجنتين على حساب فرنسا في النهائي.

video:1