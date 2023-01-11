انتهت الدوري - سموحة (2)-(1) الجيش.. الداخلية (3)-(3) البنك الأهلي

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي ضد الداخلية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

المباراتين يبدأن في تمام الساعة: 2:45 مساء.

سموحة × طلائع الجيش

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نهاية المباراة

ق79. جوووووول الثاااني لسمووحة عن طريق حسام حسن مستغلا تمريرة من حسين فيصل داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة في الزاوية الضيقة.

ق50. جوووول التعادل لطلائع الجيش عن طريق أحمد أيمن منصور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. جوووول أول لسموحة عن طريق حسام حسن برأسية مستغلا ركنية نفذها شريف رضا.

بداية المباراة

الداخلية × البنك الأهلي

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نهاية المباراة

ق102. جووووول قاااتل محمد هلال من ركلة الجزاء بعد أن أشار الحكم لإعادة الركلة المهدرة بسبب تحرك الحارس رضا السيد من على الخط.

ق100. التعااادل يضيع غلى الداخلية بعد إهدار محمد هلال لركلة الجزاء وتصدى لها رضا السيد.

ق92. ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق91. إصابة قوية لعاصم صلاح لاعب البنك الأهلي بعد اصطدامه برأس مدافع الداخلية.

ق69. جووووول للداخلية عن طريق مصطفى فوزي بعد خطأ دفاعي جديد من لاعبي البنك الأهلي

ق66. جوووووول رااائع للبنك الأهلي عن طريق موسى ديوارا من تسديدة صاروخية.

ق50. جوووول التقدم للداخلية عن طريق بركات حجاج برأسية حاول عاصم صلاح إنقاذها ولكنه كان داخل المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. جووووول راائع للداخلية عن طريق سمير فكري الذي استغل خروج أبو جبل من مرماه ووضع الكرة من فوقه.

ق34. جووول بعد خطأ فادح من مدافع الداخلية وحارس المرمى ليهدي الكرة نحو محمد هلال الذي سجل في الشباك.

بداية المباراة

الدوري المصري طلائع الجيش سموحة البنك الأهلي الداخلية
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