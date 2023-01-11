الفنان وصل.. تشيلسي يعلن ضم جواو فيليكس

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الأربعاء إعارة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس لنادي تشيلسي حتى نهاية الموسم.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان: "تم التوصل لاتفاق مع تشيلسي لإعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم".

وأضاف البيان "اللاعب مدد عقده مع أتليتكو مدريد لعام إضافي، لينتهي عام 2027".

وأتم البيان "شكرا لك جواو، مع تمنياتنا لك بالتوفيق في تحدياتك المهنية الجديدة".

The artist has arrived. 👋 Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الإعارة ستكلف تشيلسي 11 مليون يورو.

وسيتحمل تشيلسي قيمة كامل راتب اللاعب البرتغالي.

وسجل صاحب الـ23 عاما 33 هدفا وصنع 18 آخرين في 129 مباراة.

ولم يظهر اللاعب في قائمة الفريق خلال أخر مباراة خاضها التي كانت في كأس الملك أمام ريال أوفييدو ولكنه شارك بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

وشارك فيليكس في 20 مباراة منذ بداية الموسم مع أتليتكو مدريد وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 3.

وبذلك سيكون فيليكس رابع صفقات تشيلسي الشتوية بعد ديفيد فوفانا من مولدي وبينوا بادياشيل وأندريه سانتوس من موناكو وفاسكو دي جاما.

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