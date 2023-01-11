التشكيل - حسام حسن أساسي لأول مرة مع سموحة.. وفريد شوقي يقود طلائع الجيش

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

سموحة - حسام حسن

أعلن كل من محمد يوسف مدرب طلائع الجيش وطارق العشري مدرب سموحة تشكيل فريقيهما في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل.

ويلعب سموحة مع طلائع الجيش على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وشهد تشكيل سموحة مشاركة حسام حسن لأول مرة بشكل أساسي منذ انضمامه للفريق، بعد أن شارك كبديل في مباراة فاركو الماضية ويلعب في خط الهجوم بجانب دوكو دودو ومحمد سعيد "مكرونة".

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود شبانة - شريف رضا - أحمد جمال.

الوسط: أحمد مصطفى - بينجامين بواتنج - حسين فيصل - ممدوح عبد ربه.

الهجوم: حسام حسن - دوكو دودو - محمد سعيد.

ويظهر فريقد شوقي في تشكيل طلائع الجيش الأساسي للمرة الأولى بعد انضمامه للفريق.

وعلم FilGoal.com إن فريقد شوقي قد انضم لطلائع الجيش لنهاية الموسم على سبيل الإعارة قادما من المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: عمر رضوان.

الدفاع: محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - خالد سطوحي.

الوسط: أحمد متعب - عبد الرحمن أسامة "شيكا" - فريد شوقي - أحمد زولا.

الهجوم: مصطفى الخواجة - مروان عثمان - أحمد سمير.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ11 في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سموحة المككز الـ 14 بعشر نقاط.

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