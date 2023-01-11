التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. وثلاثي هجومي للداخلية

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الدوري المصري.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي:

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حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عاصم صلاح - أحمد ياسين - أحمد العش - أسامه إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - محمد هلال

خط الهجوم: أسامة فيصل - أحمد ياسر

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - بركات حجاج - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف

خط الهجوم: سمير فكري - حسين رجب - عيسي عبد الله

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 في جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

الداخلية البنك الأهلي الدوري المصري
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