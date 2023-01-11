طلائع الجيش يعلن عبر في الجول استعارة فريد شوقي من المصري

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 14:13

كتب : حامد وجدي

فريد شوقي أمام البنك الأهلي

أعلن طلائع الجيش استعارة فريد شوقي لاعب النادي المصري.

وقال أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات لـFilGoal.com: "أتممنا إجراءات استعارة فريد شوقي من المصري حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف "اللاعب أساسي مع الفريق في مباراته بعد قليل أمام سموحة".

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ويمتد عقد فريد شوقي مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه سيقضي ما تبقى من الموسم الحالي معارا إلى طلائع الجيش.

فريد شوقي يلعب في صفوف النادي المصري منذ عام 2016 قادما من الداخلية.

صاحب الـ33 عاما شارك مع المصري خلال مسيرته في 242 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 13 هدفا.

وشارك شوقي هذا الموسم في 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم، وتعرض للطرد أمام طلائع الجيش فريقه الحالي.

طلائع الجيش يحتل المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

الدوري المصري المصري طلائع الجيش فريد شوقي
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