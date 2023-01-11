إيقاف فيران توريس وسافيتش مباراتين

أعلنت رابطة الدوري الإسباني إيقاف كل من فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش لمدة مباراتين لكل منهما.

الثنائي كان قد تعرض للطرد بسبب مشاجرة حدثت بينه خلال مواجهة الفريقين في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ودخل اللاعبان في مشادة خلال الوقت بدل الضائع انتهت بتشاك بالأيدي ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء لكليهما.

فيران توريس سينضم إلى روبرت ليفاندوفكس الذي قررت الرابطة إيقافه لمدة ثلاث مباريات وخاض الفريق منهم واحدة.

وسيغيب توريس وليفاندوفسكي عن مباراتي برشلونة المقبلتين في الدوري الإسباني أمام كل من خيتافي وجيرونا.

وسيغيب سافيتش عن صفوف أتليتكو مدريد خلال مواجهتي ألميريا وبلد الوليد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس.