قطر القطري يضم خافيير باستوري

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

باستوري

أعلن نادي قطر القطري يوم الأربعاء عن ضم الأرجنتيني خافيير باستوري.

وأفاد النادي عبر حسابه عبر تويتر: "تعاقد نادي قطر مع المحترف الأرجنتيني خافيير باستوري من نادي ألتشي الإسباني لتدعيم الفريق".

الدولي الأرجنتيني السابق يلعب في صفوف إلتشي منذ سبتمبر 2021، بعدما رحل من روما الذي قضى في صفوفه 3 مواسم.

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باستوري (33 عاما) بدأ مسيرته في تاييريس الأرجنتيني، ثم انتقل إلى هوراكان، ومنه إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة باليرمو الإيطالي في 2009.

الخطوة الكبرى في مسيرة باستوري كانت انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2011 مقابل 42 مليون يورو.

وخاض باستوري 269 مباراة مع سان جيرمان سجل خلالها 45 هدفا وصنع 61، وتوج بـ16 بطولة مختلفة خلال 7 مواسم في العاصمة الفرنسية.

بعدها انتقل باستوري إلى روما مقابل 25 مليون يورو في صيف 2018، لكنه لم يخض أكثر من 37 مباراة، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

خافيير باستوري قطر القطري
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