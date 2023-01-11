كافاني: معاقبتي بسبب تحطيم شاشة الفيديو؟ إذًا يجب إرسال الحكم إلى السجن

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - البرتغال × أوروجواي

انتقد إدينسون كافاني لاعب فالنسيا ومنتخب أوروجواي، مستوى حكم مباراة بلاده أمام غانا في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وتعرض الألماني دانييل سيبيرت حكم المباراة لانتقادات شرسة من الجانب اللاتيني، وقام كافاني يومها بتحطيم شاشة تقنية الفيديو أثناء مغادرته الملعب بعد توديع البطولة.

وسُئل كافاني خلال حوار مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن احتمالية تعرضه لعقوبة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جراء تصرفه تجاه شاشة تقنية الفيديو.

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ورد كافاني ساخرًا: "لو عاقبوني لتحطيم الشاشة، فالحكم الذي تسبب في إخراجنا من المونديال يجب أن يذهب إلى السجن".

وتابع: "إنها تصرفات لا تُفعَل، ولكن هناك درجات من انعدام الكفاءة تخرج معها الأمور عن السيطرة".

وأضاف كافاني: "اليوم لم تعد تعرف ما سيحدث مع التحكيم، تدخل المباراة وتتساءل: هل سيحتسبون ركلة جزاء لصالحي أم ضدي؟".

وأشار: "أؤمن بالأخطاء البشرية، لا تعجبني كل تلك التكنولوجيا المحيطة بكرة القدم الحديثة، تلك الأمور تقتل كرة القدم، أنا أميل أكثر لكرة القدم القديمة".

وتحوّل كافاني للحديث عن انضمامه لـ فالنسيا مطلع الموسم: "الناس في الشارع يقولون لي: شكرًا على قدومك. لكني أنا الممتن لتواجدي هنا. هذا أكثر ما لفت نظري منذ قدومي إلى فالنسيا، ولذلك يجب دائمًا أن تذهب إلى مكان حيث يحبك الناس".

وشدد: "لقد كان من دواعي سروري انضمامي إلى فالنسيا، إنه فريق كبير، ويمتلك شغفًا هائلًا، أعجبني هذا التحدي".

وأوضح: "أنا لست نجم فالنسيا، لست مقتنعًا بفكرة النجومية في كرة القدم، إنه فريق وكل شيء يتم بشكلٍ جماعي".

وعن تكريسه فترات طويلة للتوقيع والتقاط الصور مع المشجعين، أشار: "هذا طبيعي، أنا شخصيًا كنت طفلًا يومًا ما وكنت أبحث دائمًا عن توقيع أو صورة مع لاعب كرة قدم".

وأتم: "السعادة تملأني عندما أتوقف وأستقبل عاطفة الجمهور، أفعل ذلك بكثير من السرور".

وودّعت أوروجواي كأس العالم 2022 من الدور الأول بعد التعادل 0-0 أمام كوريا الجنوبية، والخسارة 0-2 أمام البرتغال، والفوز 2-0 على غانا.

وكانت أوروجواي متأهلة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة الأخرى بين كوريا والبرتغال عندما سجّل هوانج هي تشان هدف انتصار النمور الآسيوية، مما قفز بالكوريين إلى المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة.

وطالب لاعبو أوروجواي باحتساب ركلتي جزاء لصالحهم في الدقائق الأخيرة أمام غانا، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

كافاني (35 عامًا) انضم إلى فالنسيا مطلع الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وسجّل كافاني 5 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات خاضها مع فالنسيا هذا الموسم.

ويبحث كافاني عن لقب جديد في مسيرته عندما يقود الخفافيش في منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويلعب فالنسيا -وصيف الكأس- أمام ريال مدريد -بطل الدوري- في نصف النهائي الأول مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي الفائز من الفريقين بـ الفائز من ريال بيتيس وبرشلونة، في النهائي الذي يقام الأحد المقبل.

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