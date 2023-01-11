ريعو: أحد اللاعبين طلب 50 ألف جنيه مقابل الانضمام للزمالك

كشف محمد رجب ريعو لاعب نادي الأولمبي والاتحاد السكندري السابق عن سبب غريب منعه من ارتداء قميص الزمالك.

وشدد ريعو على أن أحد لاعبي الزمالك المستمرين حتى الآن طلب منه 50 ألف جنيه مقابل السماح له باللعب للفريق.

وقال ريعو عبر قناة صدى البلد: "أشجع نادي الاتحاد السكندري كوني واحد من الذين لعبوا بقميص الفريق وكوني من أبناء الإسكندرية لكنني أميل لنادي الزمالك لأنني أشعر أنه يتعرض للظلم ولديه لاعبين أفضل".

وتابع "محمد شيجة وكيل اللاعبين جاء لي بعروض من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي حينما كان عمري 18 عاما ولكنني اخترت الزمالك ووقعت للفريق ولكن لاعب كبير في الفريق يلعب حتى الآن أخبرني إنني لن أدخل النادي لأنه أرادني أن أدفع 50 ألف جنيه وذلك اللاعب كان يتحكم في النادي من صغره".

وواصل "عقب ذلك الأمر توقفت الصفقة بشكل نهائي على الرغم من اتفاقي مع الزمالك على كل شيء، ما قيل هو إن الزمالك تراجع عن الصفقة بسبب مغالاة الأولمبي ولكنني متأكد أن اللاعب هو من أوقفها لأنه كان محبوبا جدا في النادي ومن قبل الإدارة والزمالك كان قد اشترى كريم ذكري مقابل 3 ملاين جنيه وهو مبلغ ضعف ما انتقلت مقابله إلى إنبي".

وأتم "هذا اللاعب صديقي حاليا وقابلته في أكثر من مناسبة ولا يزال يتذكر تلك الواقعة وقال لي (مش كنت دفعت الـ 50 ألف أحسن)".

ريعو لعب خلال مسيرته في صفوف الاتحاد السكندري والأولمبي وإنبي.