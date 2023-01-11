النصر السعودي يجيب - هل يشارك رونالدو في الترويج لاستضافة كأس العالم 2030

نفى نادي النصر السعودي مشاركة لاعبه كريستيانو رونالدو في حملات ترويجية لملف استضافة كأس العالم 2030.

تقارير كثيرة قالت إن النصر تعاقد مع رونالدو بعقد خرافي يربطه به كلاعب حتى 2025 وكسفير للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030.

وأفاد النصر عبر حسابه على تويتر: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافًا للتقارير العديدة، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النادي لا يتضمن أي التزامات للترويج لاستضافة كأس العالم".

وأضاف "ينصب تركيز رونالدو الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وكان النصر قد أعلن تعاقده مه رونالدو في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الحالي عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

من جهته، أكد رودي جارسيا مدرب النصر السعودي مشاركة لاعبه كريستيانو رونالدو في مباراة باريس سان جيرمان الودية بعد 10 أيام، لتتجدد مواجهة الدون مع ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي.

وتقام المباراة الودية بمزيج من لاعبي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بمناسبة موسم الرياض.

وقال جارسيا في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب في الدوري يوم السبت المقبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا ضد الاتفاق يوم 22 يناير".

وأضاف الفرنسي "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر. بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر في المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

وتابع "بصفتي مدربا للنصر لست سعيدا بهذه المباراة. رؤية باريس سان جيرمان ولاعبيه الرائعين يعد أمرا جيدا من أجل تطور كرة القدم السعودية. لكن لدينا مباراة في الدوري بعد 3 أيام".

وأكمل "كان من الأفضل التفكير في جدول المباريات قبل تحديد موعد اللقاء. لكنها ليست أزمة كبيرة، نحن سعداء بتواجدنا في صدارة الدوري السعودي ونسعى للفوز باللقب رغم صعوبة المنافسة".

ويرى جارسيا أن انضمام كريستيانو إلى النصر يشبه وصول الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى نيويورك عام 1975، ويؤمن بأنها أكبر من مجرد صفقة كروية.

وواصل "أعتقد أن هذه الصفقة هامة جدا لتطور السعودية والشرق الأوسط. إذا كان بإمكاني إجراء المقارنة، أعتقد أنه يشبه وصول بيليه إلى كوزموس في حقبته".

واستمر "منذ حضور رونالدو سلطت الأضواء على نادي النصر، وبات العالم بأسره يعرف نادينا، لقد ارتفع عدد المتابعين للنصر على وسائل التواصل الاجتماعي من 800 ألف إلى 10 ملايين متابع خلال أيام قليلة بفضل وصوله".

وأتم "أتمنى أن يستعيد كريستيانو متعة اللعب والابتسامة، ففي الأشهر الأخيرة مر بلحظات صعبة بين مانشستر يونايتد ومنتخب بلاده وعلى المستوى الشخصي".

مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان ستكون فرصة جديدة ليتواجه كريستيانو رونالدو لاعب النصر مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

ولعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في جميع المسابقات، فاز نجم ريال مدريد السابق في 11 مباراة وتعادلا في 9 وحسم هداف برشلونة السابق نتيجة 16 مباراة.

وجاء اخر لقاء بين رونالدو وميسي في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم 6 مايو 2018 وتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل رونالدو هدفا وكذلك فعل ميسي.

وبشكل عام شهد لقاء يوفنتوس وبرشلونة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في يوم 8 ديسمبر 2020 والذي حسمه النادي الإيطالي 3-0، اخر مواجهات النجمين.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

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