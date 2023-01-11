مانشستر سيتي يعير ظهيره الشاب إلى كوفنتري سيتي

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

جوش ويلسون إستراند

أعلن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الظهير جوش ويلسون إسبراند قادمًا من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع اللاعب الإنجليزي الشاب على عقدٍ مع كوفنتري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وصرح مارك روبينز المدير الفني لـ كوفنتري سيتي: "نحن سعداء باستقدام جوش لنادينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "إنه لاعب موهوب للغاية ويمتلك السرعة والقوة والقدرات الفنية".

وأشار: "لقد تواجد باستمرار مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي في آخر 12 شهرًا، وهذه أول إعارة له خارج النادي".

وأتم: "نتطلع إلى العمل معه ونشكر إدارة مانشستر سيتي على إعارة جوش حتى نهاية الموسم".

ويلسون إسبراند (20 عامًا) يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وقد خاض 3 مباريات مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي.

وشارك ويلسون إسبراند كبديل في مباراتي كوبنهاجن وإشبيلية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما تواجد في مقاعد البدلاء في 13 مباراة أخرى.

وسبق لـ ويلسون إسبراند تسجيل ظهوره مع منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا، كما يحق له تمثيل منتخب جامايكا في المستقبل.

من جانبه، ينافس كوفنتري سيتي في دوري القسم الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب) ويحتل المركز 14 برصيد 35 نقطة بعد مرور 25 جولة.

ويبتعد كوفنتري سيتي بـ 4 نقاط فقط عن ميلوال صاحب المركز السادس الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق الصعود للدوري الممتاز.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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