مواعيد مباريات الأربعاء 11 يناير 2023 - الزمالك ومونديال اليد وعودة ميسي وسوبر إسبانيا

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FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة النتائج والمواعيد والقنوات الناقلة من هـــــنـــــا

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الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندري في السابعة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، بتعليق بلال علام وطارق حسن.

وفي نفس التوقيت، يستقبل فيوتشر نظيره بيراميدز عبر أون تايم سبورتس 2، مباراة يعلق عليها محمد الكواليني ووليد الفقي.

أمّا في الثالثة إلا ربع عصرًا، فيستقبل سموحة نظيره طلائع الجيش، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

وفي نفس التوقيت يلعب الداخلية أمام البنك الأهلي عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الغياتي وهشام معمر.

كأس السوبر الإسباني

وفي نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني، يلعب ريال مدريد حامل اللقب أمام فالنسيا في التاسعة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق فهد العتيبي.

الدوري الفرنسي

وفي ليلة ظهور ليونيل ميسي لأول مرة منذ 18 نوفمبر في نهائي كأس العالم، يستقبل باريس سان جيرمان نظيره آنجيه في العاشرة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

كما يلعب نانت -فريق مصطفى محمد- أمام أوليمبيك ليون في مواجهة قوية في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

كأس الرابطة الإنجليزية

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ساوثامبتون في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 2 بتعليق علي محمد علي.

كأس إيطاليا

كما يلتقي ميلان بنظيره تورينو في العاشرة مساء، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.

كأس البرتغال

يستقبل بورتو منافسه أروكا في الحادية عشر إلا ربع مساء، بينما يلعب سبورتنج براجا أمام فيتوريا جيمارايش في التاسعة إلا ربع مساءً.

كأس هولندا

ويحل أياكس أمستردام ضيفًا على دن بوش فريق الدرجة الثانية في العاشرة مساءً.

كأس قبرص

في دربي مثير، يلعب أبولون ليماسول -فريق عمرو وردة- أمام أيل ليماسول في السابعة مساءً.

الدوري القطري

وفي قمة كلاسيكية، يحل السد ضيفًا على الريان في السادسة إلا ربع مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports المفتوحة.

الدوري السوداني

ويحل المريخ ضيفًا على حي الوادي نيالا في الرابعة عصرًا، وتُنقل عبر قناة النيلين الرياضية.

مونديال اليد

وفي افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2023، تلعب فرنسا أمام بولندا في العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي للعبة عبر يوتيوب.

كرة سلة

في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب واشنطن ويزاردز أمام تشيكاجو بولز في الثانية صباح الخميس، وفي نفس التوقيت يلعب ديترويت بيستونز أمام مينيسوتا تيمبروولفز.

وفي الثانية والنصف يلتقي بوسطن سيلتكس بـ نيو أورلينز بيليكانز، كما يلعب نيويورك نيكرز أمام إنديانا بيسرز، ويلتقي أتلانتا هاوكس بـ ميلواكي باكس.

وفي الثالثة صباحًا يلعب ممفيس جريزليز أمام سان أنطونيو سبيرز، وأخيرًا في الخامسة دينفر ناجتس أمام فينيكس صنز، كما يلعب ساكرامنتو كينجز أمام هيوستن روكتس.

وفي الدوري الأوروبي لكرة السلة، يحل برشلونة ضيفًا على أسفيل الفرنسي في التاسعة مساءً.