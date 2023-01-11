بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا

تأهل فريق إنتر ميلان إلى دور الثمانية في كأس إيطاليا بعد التغلب على بارما بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لـ جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا والذي يلعب مع فريق بارما الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ووصلت المباراة بين الفريقين للوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي منها بالتعادل 1-1.

تقدم بارما في الدقيقة 38 عن طريق ستانكو يوريتش.

وعندما كان يستعد الجميع لفوز بارما وتأهله في كأس إيطاليا، جاء لاوتارو مارتينيز وسجل هدف تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 88.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي شهد هدف فوز إنتر في الدقيقة 110 عن طريق اللاعب فرانشيسكو أتشيربي.

ولعب بوفون المباراة وعمره 44 عاما والتي أقيمت بملعب سان سيرو ليكون بذلك مر على ظهوره الأول هناك 27 عاما.