كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات
الأربعاء، 11 يناير 2023 - 00:07
كتب : FilGoal
كشف كامل أبو علي رئيس المصري مستجدات مشروع النادي الاستثماري وبناء الاستاد الخاص بالفريق البورسعيدي.
وقال أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "استاد المصري الجديد يحتاج لوقت من 12 إلى 15 شهرا ليكون جاهزا للعب عليه".
وواصل "ليس شرطا أن يكتمل بناء الاستاد بالكامل حتى نستطيع خوض المباريات عليه".
وأضاف "أعد جمهور المصري أن مشروع النادي الاستثماري سيتم في حالة بناء الاستاد".
وعن الصفقات قال: "أنا مستعد لفعل كل شيء من أجل النادي ولكن أطالب الجمهور بالصبر بسبب الحالة التي استلمت النادي عليها".
وأتم تصريحاته "مشروع النادي المصري الاستثماري عوائده المالية ستكون كلها للنادي، وإذا كان هناك بعض القروض الخاصة بالمشروع سيكون جزء منها خاص بالنادي المصري".
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