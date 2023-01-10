إلى نصف النهائي.. مانشستر يونايتد يقصي تشارلتون من كأس الرابطة بثلاثية

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022/2023.

وفاز مانشستر يونايتد على تشارلتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل أنتوني ماتيوس هدفا واحدا، وماركوس راشفورد هدفين لمانشستر يونايتد.

التشكيل

اختار إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد البدء بـ توم هيتون الحارس البديل للمرة الثانية فقط خلال مسيرته مع الفريق.

من جهة أخرى، بدأ الشاب الإنجليزي-الغاني صاحب الـ17 عاما لأول مرة مع الفريق الأول.

وكذلك عاد ليساندرو مارتينيز لأول مرة إلى التشكيل الأساسي منذ العودة بعد نهائيات كأس العالم.

🥁 Introducing our #CarabaoCup quarter-final XI! 👊 ➖ @TomHeatonGK starts in goal ➖ @LisandrMartinez returns to the side ➖ Kobbie Mainoo makes his debut#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 10, 2023

وصف المباراة

مانشستر يونايتد بدأ المباراة ضاغطا، وسدد ديوجو دالوت بقوة فوق المرمى بقليل في الدقيقة الثانية.

واستمر ضغط مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة بتصويبة قوية من أليخاندرو جاراناتشو، لكنها مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ21 جاء الهدف الأول. تصويبة رائعة من أنتوني بيسراه R2 في المرمى مسجلا الأول.

حظ عثر

وتعرض ديوجو دالوت لإصابة قوية في الدقيقة الـ33، ليضطر تين هاج لإخراجه ودخول أرون فان بيساكا في أولى تبديلات المباراة.

فريد نفذ الكرة الثابتة بشكل رائع، لكنها ارتدت من القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف.

الشوط الثاني

أنتوني إيلانجا سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ49، لكن الحكم ألغاه بداع التسلل.

هنا تدخل تين هاج وأجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ61. شارك كاسيميريو، وماركوس راشفورد، وكريستيان إريكسن بدلا من كوبي ماينو، وأنتوني، وفريد.

جاراناتشو سدد مجددا في الدقيقة الـ65، لكن الحارس كان في الموعد هذه المرة وتألق في التصدي لها.

البدلاء يقتلون المباراة

مانشستر يونايتد أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ85 بدخول فاكوندو بيليستري بدلا من أنتوني إيلانجا.

وأنهى البديلان اللقاء في الدقيقة الـ90. انطلق بيليستري ومرر الكرة إلى ماركوس راشفورد، والذي انفرد وسدد مسجلا الهدف الثاني.

لم يكتف راشفورد بالهدف الثاني، فأضاف الثالث في الدقيقة الـ93 من انفراد جديد بعد بينية من كاسيميرو، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

في مباراة أخرى، تأهل نيوكاسل إلى نصف النهائي بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين.

ويلعب نوتنجهام فوريست مع ولفرهامبتون مساء غد الأربعاء، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

وتقام قرعة نصف نهائي بعد مباراتي الغد، لتحديد أطراف المباراتين.