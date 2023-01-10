إلى نصف النهائي.. مانشستر يونايتد يقصي تشارلتون من كأس الرابطة بثلاثية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

راشفورد يحتفل بهدف مانشستر يونايتد أمام تشارلتون

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022/2023.

وفاز مانشستر يونايتد على تشارلتون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل أنتوني ماتيوس هدفا واحدا، وماركوس راشفورد هدفين لمانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد – ماينو الشاب يظهر لأول مرة.. وعودة بطل العالم كأساسي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-1-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد وإنتر وخليجي الثأر مستمر.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي شنايدر: فيجورست إلى مانشستر يونايتد؟ بالتأكيد هذه حيلة

التشكيل

اختار إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد البدء بـ توم هيتون الحارس البديل للمرة الثانية فقط خلال مسيرته مع الفريق.

من جهة أخرى، بدأ الشاب الإنجليزي-الغاني صاحب الـ17 عاما لأول مرة مع الفريق الأول.

وكذلك عاد ليساندرو مارتينيز لأول مرة إلى التشكيل الأساسي منذ العودة بعد نهائيات كأس العالم.

وصف المباراة

مانشستر يونايتد بدأ المباراة ضاغطا، وسدد ديوجو دالوت بقوة فوق المرمى بقليل في الدقيقة الثانية.

واستمر ضغط مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة بتصويبة قوية من أليخاندرو جاراناتشو، لكنها مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ21 جاء الهدف الأول. تصويبة رائعة من أنتوني بيسراه R2 في المرمى مسجلا الأول.

حظ عثر

وتعرض ديوجو دالوت لإصابة قوية في الدقيقة الـ33، ليضطر تين هاج لإخراجه ودخول أرون فان بيساكا في أولى تبديلات المباراة.

فريد نفذ الكرة الثابتة بشكل رائع، لكنها ارتدت من القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف.

الشوط الثاني

أنتوني إيلانجا سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ49، لكن الحكم ألغاه بداع التسلل.

هنا تدخل تين هاج وأجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ61. شارك كاسيميريو، وماركوس راشفورد، وكريستيان إريكسن بدلا من كوبي ماينو، وأنتوني، وفريد.

جاراناتشو سدد مجددا في الدقيقة الـ65، لكن الحارس كان في الموعد هذه المرة وتألق في التصدي لها.

البدلاء يقتلون المباراة

مانشستر يونايتد أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ85 بدخول فاكوندو بيليستري بدلا من أنتوني إيلانجا.

وأنهى البديلان اللقاء في الدقيقة الـ90. انطلق بيليستري ومرر الكرة إلى ماركوس راشفورد، والذي انفرد وسدد مسجلا الهدف الثاني.

لم يكتف راشفورد بالهدف الثاني، فأضاف الثالث في الدقيقة الـ93 من انفراد جديد بعد بينية من كاسيميرو، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

في مباراة أخرى، تأهل نيوكاسل إلى نصف النهائي بعد الفوز على ليستر سيتي بهدفين.

ويلعب نوتنجهام فوريست مع ولفرهامبتون مساء غد الأربعاء، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

وتقام قرعة نصف نهائي بعد مباراتي الغد، لتحديد أطراف المباراتين.

كأس الرابطة الإنجليزية مانشستر يونايتد تشارلتون
نرشح لكم
بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا عودة ملك العالم.. ميسي في قائمة باريس سان جيرمان أمام آنجيه كأس إيطاليا – هل اشتقتم له؟ بوفون أساسي مع بارما أمام إنتر تشكيل مانشستر يونايتد – ماينو الشاب يظهر لأول مرة.. وعودة بطل العالم كأساسي لو باريزيان: سان جيرمان قرر عدم تنظيم استقبال خاص لـ ميسي أمام أنجيه مؤتمر أنشيلوتي: نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي.. وعلاقتي بجاتوزو لم تكن جيدة غرامة على برشلونة بسبب ماتيوس فيرنانديز بعد نهاية مهلة تلقي الطلبات.. رينارد بين المتقدمين لتدريب منتخب بلجيكا
أخر الأخبار
بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات 2 ساعة | الكرة المصرية
إلى نصف النهائي.. مانشستر يونايتد يقصي تشارلتون من كأس الرابطة بثلاثية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور 2 ساعة | الكرة المصرية
عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي 2 ساعة | الكرة المصرية
غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح