غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 23:28

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة - بيان رسمي

كشف نادي غزل المحلة عن حل الأزمة المالية للنادي، والتوصل لحل من أجل دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وكشف اللواء عمر رياض المدير التنفيذي لغزل المحلة، بأن شركة الكرة طرحت 300 تذكرة مجانية لجماهير النادي، لتحفيزهم على حضور مواجهة إنبي يوم الخميس.

وطالبت الإدارة الجماهير بالاحتشاد خلف اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى تدريب غزل المحلة خلفا للمدرب اليوناني بابافاسيلو، بعد اعتذاره لظروف أسرية خاصة.

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وحسب اللواء عمر رياض، فإن النادي سيوزع التذاكر المجانية للجماهير، في تمام الساعة الثانية عصر غد الاربعاء، موضحا أن الجماهير التي سيحق لها الحصول على التذاكر المجانية ستحصل عليها وفقا لبطاقة المشجع التي تم استخراجها للموسم الجديد والبطاقة الشخصية.

من جهة أخرى، كشف المدير التنفيذي لنادي غزل المحلة بأن المجلس نجح في حل الأزمة المالية وسيصرف لاعبو الفريق غد الأربعاء مكافآت المباريات والقسط المستحق عن عقودهم مع النادي.

ويلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره إنبي في الخامسة مساء الخميس على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري.

غزل المحلة إنبي الدوري المصري
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