في الجول يكشف سبب غياب عمر كمال عن فيوتشر أمام بيراميدز

يغيب عمر كمال عبد الواحد عن قائمة فيوتشر أمام بيراميدز.

فيوتشر يلتقي بيراميدز مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

قائمة فيوتشر شهدت عودة محمود عبد الرحيم "جنش"، وغياب عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب عمر كمال يأتي بسبب معاناته من شد خفيف في غضروف الركبة .

ولم يكمل عمر كمال مباراة فيوتشر الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، إذ خرج مستبدلا في الدقيقة الـ81 لصالح أيمن الصفاقسي بعد تعرضه لإصابة.

عمر كمال شارك هذا الموسم في 15 مباراة بين الدوري والكونفدرالية. سجل فيهم 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

صاحب الـ29 عاما يعد عنصرا أساسيا في صفوف منتخب مصر منذ العام الماضي، إذ شارك في 12 مباراة دولية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 23 نقطة.