الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة واعتداء على حكمين وحالة بلع لسان

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 22:55

كتب : رضا السنباطي

دوري الدرجة الثالثة

شهد دوري الدرجة الثالثة المصري إلغاء مباراة بين فريقي الدلنجات ضد سخا في المجموعة العاشرة، وذلك بقرار من الحكم محمود البحيري نظرا لعدم وجود سيارة إسعاف جاهزة في الملعب وعدم تواجد طبيب.

وتعرض أيضا محمد الوالي لاعب أسيوط الرياضي لحالة فقدان للوعي بعدما بلع لسانه وأنقذه طبيب فريقه خلال مباراة بني مزار وتم نقله إلى المستشفى سريعا لتلقي العلاج.

كام تم إلغاء مباراة شباب بطا ضد اتحاد الشرطة بعدما تم الاعتداء على الحكم إبراهيم نصار لاحتسابه ركلة جزاء لفريق الشرطة في الدقيقة 90.

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ليضطر إلى إلغاء المباراة بعدما تم الاعتداء عليه من قبل فريق شباب بطا عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وأيضا تم الاعتداء على الحكم طاهر سليمان خلال مباراة المرج وإسكو وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

دوري الدرجة الثالثة
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