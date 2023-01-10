قائمة فيوتشر – عودة جنش أمام بيراميدز.. وغياب عمر كمال

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر

عاد محمود عبد الرحيم "جنش" لقائمة فيوتشر من جديد في مباراة بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وغاب جنش عن مباريات فيوتشر السابقة بسبب الإصابة قبل أن يعود من جديد.

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وشهدت القائمة غياب عمر كمال عبد الواحد الذي تعرض للإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا السابقة وغادر الملعب على عربة المصابين.

وجاءت قائمة فيوتشر كالآتي:

المرمى: محمود جنش – محمود حمدي – محمد طارق

الدفاع: سعد سمير – محمود مرعي – علي زعزع – محمود رزق – جوزيف جوناثان – باسم علي

الوسط: عبد الله ياسين – غنام محمد – كريم وليد – محمد رضا – مصطفى البدري – هشام حافظ – محمد فاروق – ناصر ماهر – مهند لاشين

الهجوم: أيمن الصفاقسي – عبد الكبير الوادي – مروان محسن – الحاجي باري – عمر السعيد – أحمد عاطف

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

الدوري المصري محمود جنش بيراميدز فيوتشر
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