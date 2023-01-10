كرة الطائرة - الأهلي يحسم مواجهة الزمالك في ختام مرحلة ما قبل النهائي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 22:14

كتب : محمد سمير

أحمد سعيد - الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

حسم الأهلي مواجهة الزمالك في الجولة السادسة بختام مرحلة الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري.

وتأهل الفريقان رفقة سموحة وبتروجت إلى الدور قبل النهائي للفرق الثمانية الأولى.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الله فيصل بمقر النادي بالجزيرة.

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وكرر الأهلي فوزه على الزمالك بعد الانتصار في مباراة الذهاب بثلاثة أشواط دون مقابل على صالة الزمالك.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-23 بعد أن كان متقدما بفارق ست نقاط.

أما في الشوط الثاني فتقدم الزمالك بفارق أربع نقاط قبل أن يتعادل الفريقان 19-19 ونجح الأبيض في النهاية حسم الشوط بنتيجة 25-22.

وكان الشوط الثالث متكافئا بين الفريقين وسار نقطة بنقطة حتى نجح الأهلي في حسم الشوط في الفترات الأخيرة وانتهى بنتيجة 25-21.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع حتى حسم الشوط بنتيجة 25-21والمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وغاب عن الزمالك ثنائي المحترفين يوسفاني هيرنانديز وأندريس فيلينا بعد رحيلهما.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة قبل النهائي بالعلامة الكاملة دون خسارة بينما حل الزمالك ثانيا.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الأيام المقبلة عن جدول مباريات مرحلة الدور قبل النهائي للفرق الثمانية المتأهلة.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض منافسات كأس السوبر بجانب طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الفترة من 8 إلى 14 فبراير.

وعقب نهاية مسابقة السوبر المصري، يشارك الفريقان في مسابقة البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للرجال للأندية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس بمجمع صالات استاد القاهرة.

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