هدية لرفقاء كريستيانو أمام العلم الأرجنتيني.. الهلال يتعادل مع الرائد

قدم نادي الهلال هدية على طبق من ذهب إلى النصر ورفقاء كريستيانو رونالدو بعد التعثر أمام الرائد.

وتعادل الهلال مع الرائد بهدف لكل فريق على ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

مباراة شهدت ظهور العلم الأرجنتيني في مدرجات الهلالن في إشارة إلى التقارير التي ربطت اسم هلال بضم النجم ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية بعد ضم النصر لـ كريستيانو رونالدو.

تقدم الهلال في الدقيقة الـ24 عن طريق حمد اليامي. هدف هو الأول لـ حمد اليامي بقميص نادي الهلال في مسابقة الدوري.

وأدرك الرائد التعادل في الدقيقة الـ74 عن طريق يحيى سنبل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

الهلال حقق التعامل الخامس هذا الموسم في الدوري وهو ثاني أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بواقع 5 مرات خلال ضمك الاكثر تعادلا بواقع 6 مباريات.

التعادل رفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة متساويا مع الشباب صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، وفوق اتحاد جدة الرابع بنقطة واحدة، لكنه لعب جولة أكثر عن الثلاثي السابق بواقع 13 جولة مقابل 12 جولة لكل منهم.

في المقابل، رفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

وينتظر الهلال مواجهة العدالة يوم 15 يناير الجاري في الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي.