إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

ميسي وإبراهيم نور الدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأول من مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف محمد عبد الله، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت وأحمد توفيق طلب للفيديو.

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ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

أما مباراة الداخلية والبنك الأهلي يتولى إدارتها أحمد ناجي، ويعاونه كل من طارق مصطفى وإسلام أبو الوفا، ومحمود منصور حكما رابعا.

ومصطفى عثمان ومحمد عزازي للفيديو.

ويتولى محمد ناصف إدارة مباراة سموحة وطلائع الجيش ويعاونه كل من أحمد عبد المنعم وعمرو جمعة، وعمرو عايد حكما رابعا.

وكل من طارق مجدي وهشام الدسوقي للفيديو.

وأخيرا مباراة فيوتشر وبيراميدز يتولى محمد معروف إدارتها ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، وهشام القاضي حكما رابعا.

وخالد الغندور وأحمد لطفي للفيديو.

الزمالك الاتحاد السكندري إبراهيم نور الدين
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