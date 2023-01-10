كلاتنبرج: لا يوجد ركلة جزاء لـ إنبي ضد الأهلي.. وهدف الداخلية في الزمالك صحيح

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 21:48

كتب : أحمد الخولي

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

اتفق مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع قرار محمود البنا حكم مباراة إنبي والأهلي بعدم وجود ركلة جزاء للفريق البترولي.

وطالب فريق إنبي باحتساب ركلة جزاء له بعدما لمست الكرة يد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

وقال كلاتنبرج في الفيديو الذي ينشره اتحاد الكرة عقب كل جولة من الدوري المصري لشرح الحالات التحكيمية: "أتفق مع قرار الحكم أنه لا يوجد مخالفة لمسة يد حتى وإن اصطدمت الكرة بذراع المدافع".

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وأضاف "الكرة أتت من مسافة قصيرة والذراع في وضع طبيعي وغير مكبر للجسم، حكم الفيديو لا يجب أن يوصي بالمراجعة الميدانية في هذه الحالات".

وعن مباراة الزمالك والداخلية قال: "أتفق مع احتساب هدف الداخلية في الزمالك حيث أنه لا يعتبر التواجد في موقف تسلل خطأ إلا إذا قام اللاعب المتواجد في موقف تسلل بلمس الكرة أو منع المدافع من لعب الكرة أو بمحاولة أو حركة واضحة للعب الكرة تؤثر على قدرة المدافع في لعب الكرة وفي هذه الحالة المدافع بعيد جدا عن المهاجم ولم يتأثر ولن يتمكن من لعب الكرة"

كما اتفق كلاتنبرج مع قرار حكم مباراة المصري والاتحاد السكندري باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي.

الأهلي الزمالك الدوري المصري كلاتنبرج
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