عودة ملك العالم.. ميسي في قائمة باريس سان جيرمان أمام آنجيه

بعد احتفالات دامت لـ 20 يوما، عاد ليونيل ميسي إلى قائمة باريس سان جيرمان لمباراة آنجيه.

أعلن كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة آنجيه في الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان شهدت عودة ملك وبطل كأس العالم ليونيل ميسي، ولأول مرة منذ تحقيق لقب المونديال في 18 ديسمبر الماضي.

عاد نيمار دا سيلفا كذلك بعد الشفاء من الإصابة التي عانى منها، فيما استمر غياب الثنائي كيليان مبابي، وأشرف حكيمي للراحة.

وجات قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – سيرجيو ريكو.

الدفاع: سيرخيو راموس – ماركينيوس – خوان بيرنات – نوردي موكيلي – تشادايلي بيتشيابو -

الوسط: فابيان رويز – دانيلو بيريرا – فيتينيا – كارلوس سولير – وارين زيري إيمري – إسماعيل غاربي – أيمن كاري.

الهجوم: نيمار دا سيلفا – بابلو سارابيا – ليوينل ميسي – إلياس حوسني – هوجو إيكيتيكي.