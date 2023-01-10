تشكيل مانشستر يونايتد – ماينو الشاب يظهر لأول مرة.. وعودة بطل العالم كأساسي

يظهر كوبي ماينو لاعب الوسط الشاب لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد فيما يعود ليساندرو مارتينيز بطل العالم كأساسي بعد المونديال أمام تشارلتون.

أعلن إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة تشارلتون بعد قليل في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد البدء بـ كوبي ماينو لاعب الوسط الإنجليزي-الغاني صاحب الـ17 عاما لأول مرة مع الفريق الأول.

من جهة أخرى، يعود ليساندرو مارتينيز للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ تحقيق كأس العالم رفقة الأرجنتين.

ويحرس توم هيتون المرمى بدلا من ديفيد دي خيا، فيما يلعب الفريق بثلاثي هجومي مكون من أنتوني دوس سانتوس، وأليخاندرو جاراناتشو، وأنتوني إيلانجا وبلا مهاجم صريح.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: توم هيتون.

الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – تيريل مالاسيا.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد – كوبي ماينو.

الهجوم: أنتوني دوس سانتوس – أليخاندرو جاراناتشو – أنتوني إيلانجا.