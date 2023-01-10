الصفقة الثالثة.. مروان عطية أهلاوي

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري ليكون ثالث صفقات الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستمرت المفاوضات بين الأهلي والاتحاد بشأن مروان عطية على مدار الأيام الماضية.

وأجرى مروان عطية الكشف الطبي في الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتمم النادي الأحمر الصفقة بشكل رسمي.

ووقع مروان عطية على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

وفي مقابل مروان عطية حصل نادي الاتحاد السكندري على ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مع وجود بند يسمع بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي الأخضر الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أكد أن قيمة الصفقة التي وصلت لما يقرب من 25 مليون جنيه يحصل عليهم النادي الأخضر.

ويعد مروان عطية ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي السابق.

وخالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة الذي انضم للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مروان عطية البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2019.

ولعب مروان مع الاتحاد السكندري هذا الموسم 11 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وبشكل عام لعب مروان عطية مع الاتحاد السكندري 95 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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