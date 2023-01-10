الصفقة الثالثة.. مروان عطية أهلاوي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 21:06

كتب : عمرو عبد المنعم

مروان عطية لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري ليكون ثالث صفقات الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستمرت المفاوضات بين الأهلي والاتحاد بشأن مروان عطية على مدار الأيام الماضية.

وأجرى مروان عطية الكشف الطبي في الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتمم النادي الأحمر الصفقة بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
مصيلحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك محمد مصيلحي لـ في الجول: الصفقة تمت.. مروان عطية إلى الأهلي خبر في الجول - عمار حمدي يوافق على إعارة الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية

ووقع مروان عطية على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

وفي مقابل مروان عطية حصل نادي الاتحاد السكندري على ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مع وجود بند يسمع بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي الأخضر الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أكد أن قيمة الصفقة التي وصلت لما يقرب من 25 مليون جنيه يحصل عليهم النادي الأخضر.

ويعد مروان عطية ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب النجم الساحلي السابق.

وخالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة الذي انضم للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مروان عطية البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2019.

ولعب مروان مع الاتحاد السكندري هذا الموسم 11 مباراة في الدوري المصري، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وبشكل عام لعب مروان عطية مع الاتحاد السكندري 95 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الأهلي الاتحاد السكندري مروان عطية
نرشح لكم
كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة في الجول يكشف سبب غياب عمر كمال عن فيوتشر أمام بيراميدز الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة واعتداء على حكمين وحالة بلع لسان
أخر الأخبار
بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات ساعة | الكرة المصرية
إلى نصف النهائي.. مانشستر يونايتد يقصي تشارلتون من كأس الرابطة بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور ساعة | الكرة المصرية
عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي ساعة | الكرة المصرية
غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح