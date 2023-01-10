خليجي 25 – انتفاضة الربع ساعة تنصر البحرين على قطر وتقودها لنصف النهائي

تقدمت قطر واقتربت من الفوز، لكن البحرين انتفضت في الربع ساعة الأخيرة فانتصرت، وأصبحت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

فازت البحرين على قطر بهدفين مقابل هدف على ملعب الميناء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة خليجي 25.

سجل أحمد علاء الدين هدف قطر الوحيد، فيما سجل عبد الله يوسف هلال، وكميل الأسود هدفا البحرين.

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بثنائية في مرمى منتخب قطر..

منتخب البحرين يحصل على العلامة الكلامة ويتصدر مجموعته بستة نقاط..

المباراة انتهت بنتيجة 2-1 شاهد الأهداف..

#قطر_البحرين #خليجي25 pic.twitter.com/OMvVSTYddw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2023

الفوز رفع رصيد البحرين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى نصف النهائي رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني متفوقة على الكويت بفارق الأهداف.

وصف المباراة

قطر تقدمت في الدقيقة الـ33 من ركنية، قابلها أحمد علاء الدين برأسية في المرمى، لينتزع صدارة هدافي البطولة منفردا بهدفين حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

البحرين انتفضت في الشوط الثاني، وأدرك البديل كميل الأسود هدف التعادل في الدقيقة الـ74 من تصويبة جانبية مخادعة، سكنت الشباك.

ولم يكتف حامل اللقب بالتعادل، فسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ88 من ركلة جزاء احتسبت عقب لمسة يد على سالم الهاجري، وسجلها عبد الله يوسف في المرمى، مسجلا هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد البحرين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى نصف النهائي رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني متفوقة على الكويت بفارق الأهداف.

وتلعب الكويت مع البحرين في الجولة الثالثة يوم 13 يناير، فيما تلعب الإمارات مع قطر في التوقيت ذاته.