خليجي 25 – انتفاضة الربع ساعة تنصر البحرين على قطر وتقودها لنصف النهائي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي البجرين بالفوز على الكويت

تقدمت قطر واقتربت من الفوز، لكن البحرين انتفضت في الربع ساعة الأخيرة فانتصرت، وأصبحت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

فازت البحرين على قطر بهدفين مقابل هدف على ملعب الميناء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة خليجي 25.

سجل أحمد علاء الدين هدف قطر الوحيد، فيما سجل عبد الله يوسف هلال، وكميل الأسود هدفا البحرين.

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الفوز رفع رصيد البحرين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى نصف النهائي رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني متفوقة على الكويت بفارق الأهداف.

وصف المباراة

قطر تقدمت في الدقيقة الـ33 من ركنية، قابلها أحمد علاء الدين برأسية في المرمى، لينتزع صدارة هدافي البطولة منفردا بهدفين حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

البحرين انتفضت في الشوط الثاني، وأدرك البديل كميل الأسود هدف التعادل في الدقيقة الـ74 من تصويبة جانبية مخادعة، سكنت الشباك.

ولم يكتف حامل اللقب بالتعادل، فسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ88 من ركلة جزاء احتسبت عقب لمسة يد على سالم الهاجري، وسجلها عبد الله يوسف في المرمى، مسجلا هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد البحرين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى نصف النهائي رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني متفوقة على الكويت بفارق الأهداف.

وتلعب الكويت مع البحرين في الجولة الثالثة يوم 13 يناير، فيما تلعب الإمارات مع قطر في التوقيت ذاته.

خليجي 25 البحرين قطر
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